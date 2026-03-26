年齢を重ねてきて、どんな服を着たらいいかわからなくなった……。そんな人も少なくないのでは。世代を問わずに愛される【ユニクロ】なら、大人女性にぴったりの「本命トップス」が見つかるかも。今回は、自身も40代であるユニクロマニアライターが、40・50代が狙いたいアイテムをピックアップ。きちんと見えも楽ちんな着心地も望める短丈シャツや、上品な透け感が魅力のシアーTなど勢ぞろい。すべて実際に愛用してい