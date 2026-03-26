「結局これでいい」【ユニクロマニア】が厳選！ 40・50代が狙いたい「本命トップス」

年齢を重ねてきて、どんな服を着たらいいかわからなくなった……。そんな人も少なくないのでは。世代を問わずに愛される【ユニクロ】なら、大人女性にぴったりの「本命トップス」が見つかるかも。今回は、自身も40代であるユニクロマニアライターが、40・50代が狙いたいアイテムをピックアップ。きちんと見えも楽ちんな着心地も望める短丈シャツや、上品な透け感が魅力のシアーTなど勢ぞろい。すべて実際に愛用しているものなので、リアルな声をお届けします！

思わずイロチ買いした軽やかシャツ

【ユニクロ】「ナイロンボクシーショートシャツ / 5分袖」\2,990（税込）

あまりの使い勝手の良さに筆者が2枚イロチ買いしたシャツ。ナイロンならではの軽やかさ × 身幅広めのシルエットで、とにかく着ていて楽なんです。ナイロンとはいってもマットな質感のため、スポーティ感がなく大人の着こなしにフィットしてくれます。襟付きデザインで、きちんと感が得られるところも好ポイント。汗をかいたりお洗濯したりしても乾きやすいドライ機能付きのため、これからの季節もガンガン活躍しそうです。