今回は、夫が最低な義母に反撃してくれたエピソードを紹介します。「母さんは面会禁止だから！」「私にありえないほど冷たい義母が、かなり苦手です。私の第2子妊娠発覚後、義母は『妊娠してるからって怠けるな』『孫なんて欲しくないのに』などと、私に暴言を吐いてくるようになりました。ちなみに義母は、夫の前では私への態度は普通だったため、夫も義母の異常さに気づいていないようでした。そんなある日、義母から暴言を吐か