今回は、夫が最低な義母に反撃してくれたエピソードを紹介します。

「母さんは面会禁止だから！」

「私にありえないほど冷たい義母が、かなり苦手です。私の第2子妊娠発覚後、義母は『妊娠してるからって怠けるな』『孫なんて欲しくないのに』などと、私に暴言を吐いてくるようになりました。ちなみに義母は、夫の前では私への態度は普通だったため、夫も義母の異常さに気づいていないようでした。

そんなある日、義母から暴言を吐かれたストレスのせいか、私は急に倒れ、病院に運ばれたんです。病室で休んでいたら、なんと義母が来て、また私を罵ってきました。

ただそのとき、ちょうど夫が来てくれて、義母に『二度と俺たちの前に現れるな！』『母さんは面会禁止だから！』と言ってくれたんです。夫は私たちのやり取りを聞いていて、さらに私の親から義母の問題行動について話を聞いていたようです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 義母は、自分の息子の前では「優しいお義母さん」を演じていたようですが、そんなのすぐにバレますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。