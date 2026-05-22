上映中の数時間、私たちを“別の世界”へ連れて行ってくれる映画館。しかしその一方で、スマホを開く人、座席を蹴る人、私語を続ける人など、館内マナーをめぐる議論は後を絶ちません。そんななか、映画館への「飲食物の持ち込み」をきっかけに、友人との“常識の違い”を痛感したというAさん。せっかくの映画時間に生まれてしまった、なんとも言えないモヤモヤとは――。楽しみにしていた映画だったが…友人の“まさかの行動”に