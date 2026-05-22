フィギュアスケート男子２大会連続五輪メダリストで元世界王者の宇野昌磨と、女子で元ジュニア女王の本田真凜が２２日、それぞれのＳＮＳを更新。「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」などと記し、現役復帰を表明した。「２０２４年１０月この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向かい続けてきました。日々、