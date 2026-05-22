フィギュアスケート男子２大会連続五輪メダリストで元世界王者の宇野昌磨と、女子で元ジュニア女王の本田真凜が２２日、それぞれのＳＮＳを更新。「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」などと記し、現役復帰を表明した。

「２０２４年１０月 この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向かい続けてきました。日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と続け「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」などとつづった。

２人が投稿した全文が以下の通り。

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この度、宇野昌磨と本田真凜は

アイスダンスチームを結成し、

新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました。

２０２４年１０月。

この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、

アイスダンスと向き合い続けてきました。

日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています。

難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して

様々な感情を経験してきました。

二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、

自分達が納得できる日々を積み重ねていきます。

応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会う

たくさんの景色を共有できたら嬉しいです。

これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。

Ｇａｍｅ ｏｎ．

宇野昌磨 本田真凜