宇野昌磨と本田真凜が現役復帰 アイスダンスチーム「しょまりん」結成、「新シーズンより競技へ挑戦」と表明 ２４年１０月に五輪出場を目標に掲げる
フィギュアスケート男子２大会連続五輪メダリストで元世界王者の宇野昌磨と、女子で元ジュニア女王の本田真凜が２２日、それぞれのＳＮＳを更新。「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」などと記し、現役復帰を表明した。
「２０２４年１０月 この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向かい続けてきました。日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と続け「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」などとつづった。
２人が投稿した全文が以下の通り。
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この度、宇野昌磨と本田真凜は
アイスダンスチームを結成し、
新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました。
２０２４年１０月。
この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、
アイスダンスと向き合い続けてきました。
日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています。
難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して
様々な感情を経験してきました。
二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、
自分達が納得できる日々を積み重ねていきます。
応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会う
たくさんの景色を共有できたら嬉しいです。
これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。
Ｇａｍｅ ｏｎ．
宇野昌磨 本田真凜