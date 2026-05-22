札幌市東区の市街化調整区域にある少年野球場でダッグアウトやトイレを無許可で建築したとして、東区少年軟式野球連盟に対し、市が都市計画法に基づき施設の撤去を求める「除却勧告」を出していたことがわかった。一部の建築物はプロ野球・北海道日本ハムファイターズの補助事業が活用されていた。他の野球場でも違法建築が見つかっており、市は実態調査を始めた。■水洗トイレも東区少年野球場は２００２年に移転した旧丘珠小
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