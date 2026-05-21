全国のスシローに、料理研究家リュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修したメニューが期間限定で登場！すしの更なる進化と可能性を追求した、おすし5商品、サイドメニュー1商品が、2026年5月20日(水)より提供されています。 スシロー 料理研究家リュウジさん・声優安元洋貴さん監修“至高のバズメニュー” 「料理のお兄さん」として自炊の楽しさを広めようと多方面で活躍し、SNSを含めた総フォロワー数1130万人の