昨年１１月、三谷幸喜氏の作・演出により東京・歌舞伎座で上演された三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」が、来年１月１５日からシネマ歌舞伎として全国の映画館で上映されることが２１日、発表された。三谷氏自身が書き下ろし、劇団「東京サンシャインボーイズ」で１９９１年に初演、大好評を博し再演を重ねてきた傑作舞台「ショウ・マスト・ゴー・オン」をもとに、新たに書き下ろした