女優のイ・ダヘと歌手のSE7EN（セブン、本名チェ・ドンウク）夫妻が、結婚3年で第1子を授かった。イ・ダヘは20日、自身のSNSを通じて「2人から3人へ。私たちに小さな奇跡がやってきました」とし、妊娠の知らせを伝えた。あわせて公開された映像には、温かいBGMとともに2人の姿が収められた。後ろを向いて立っていたSE7ENをイ・ダヘが抱きしめた後、赤ちゃんの靴とエコー写真を公開した。映像の中でSE7ENは、かぶっていた帽子を後ろ