女優のイ・ダヘと歌手のSE7EN（セブン、本名チェ・ドンウク）夫妻が、結婚3年で第1子を授かった。

イ・ダヘは20日、自身のSNSを通じて「2人から3人へ。私たちに小さな奇跡がやってきました」とし、妊娠の知らせを伝えた。

あわせて公開された映像には、温かいBGMとともに2人の姿が収められた。後ろを向いて立っていたSE7ENをイ・ダヘが抱きしめた後、赤ちゃんの靴とエコー写真を公開した。

映像の中でSE7ENは、かぶっていた帽子を後ろ向きにかぶり直し、「DAD」という文字を見せた。続いてイ・ダヘが「MOM」と書かれた帽子をかぶって登場し、まもなく親になることを伝えた。

イ・ダヘが妊娠を発表すると、女優のオ・ヨンス、ソン・ユリ、お笑い芸人のシム・ジンファら芸能界の仲間たちもコメント欄を通じて祝福のメッセージを送った。

2人は8年間の交際を経て、2023年5月に結婚した。SE7ENは2003年に1stアルバム『Just Listen』で歌手デビューし、イ・ダヘは2002年にMBCドラマ『純粋青年パク・ジョンチョル』でデビューして活動を続けている。