SnowMan阿部亮平が20日、都内で「ベンチャーサポート」のアンバサダー就任発表会に出席した。気象予報士の資格を保有するなど、インテリとして知られる。チャレンジをする上では「人事を尽くして天命を待つ。この言葉を大事にしている」と話した。「できる努力できる準備はもう事前に尽くして結果を迎える。僕自身も自分に出来ることがあったら準備して臨みたい。準備が結果に直接繋がらなくてもいいんですよ。準備したとい