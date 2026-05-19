7月5日放送スタートするアニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』（TOKYO MX、BS11ほか）より、【エリス修行編】の後に展開する主人公ルーデウスを軸とする物語に向けた、新たなキービジュアルが解禁された。【写真】『無職転生II』キービジュアル本作は、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始され、シリーズ累計発行部数1800万部の『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』をアニメ化。34歳の無