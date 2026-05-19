「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）大混戦となっている夏場所。この日はレジェンドボクサーが土俵下から熱戦を見守った。向正面の溜まり席から鋭い視線を土俵に送っていたのは元ＷＢＡスーパーフェザー級スーパー王者で１１度の防衛を果たし“ノックアウト・ダイナマイト”の異名をとった内山高志氏。ＮＨＫの中継にも映り、ＳＮＳなどでは「ピンクのシャツめっちゃ目立つ」、「あれ、内山チャンピオンが両国