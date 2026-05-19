兵庫県加西市出身の映画監督、上坂（こうさか）龍之介氏（３１）が１９日、神戸市内で初監督作「レンタル家族」（７月３１日全国順次公開）への思いを語った。自主映画として制作された同作は、２５年５月の第２３回中之島映画祭でグランプリを獲得。同年１２月には東京・新宿Ｋ‘ｓｃｉｎｅｍａで１週間限定公開され「カメラを止めるな！」以来の全上映満員を記録するなど話題を呼び、全国公開が決定した。新進気鋭の映画