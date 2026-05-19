演歌歌手の大江裕（３６）が１９日、都内で１３日発売の「あばよさよなら／女の夜汽車」（両Ａ面）の新曲発表会を開催した。作詞・作曲を担当した原譲二こと師匠の北島三郎（８９）で、書面で「『歌手になりたい』と訪ねてきた高校生がデビューをして、たくさんの皆さまのご声援を、いただきながら、早いもので１８年…。最近では歌唱に色もつき、味も出てきて、ようやく一人前の歌い手になってきた気がします」とお褒めの言