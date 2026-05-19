演歌歌手の大江裕（３６）が１９日、都内で１３日発売の「あばよ さよなら／女の夜汽車」（両Ａ面）の新曲発表会を開催した。

作詞・作曲を担当した原譲二こと師匠の北島三郎（８９）で、書面で「『歌手になりたい』と訪ねてきた高校生がデビューをして、たくさんの皆さまのご声援を、いただきながら、早いもので１８年…。最近では歌唱に色もつき、味も出てきて、ようやく一人前の歌い手になってきた気がします」とお褒めの言葉をもらい「北島先生にずっと、かわいがっていただいて、恩返しをどんどんどんどんさせていただきたい。それは先生の名曲を歌っていくことだと僕は思っております」と誓った。

新曲の「あばよ さよなら」のタイトルにちなみ、さよならしたいことを聞かれると「あばよしたいことは、体の脂肪とあばよしたいなと思っていますけど。体重とあばよしたいですね」と現在の体重１１０キロから、１００キロまで落としたいと告白も「ちょっと痩せた時があって、９０キロぐらいになった時があったんですよ。大江君じゃないと言われたから、太らせたらリバウンドしてしまいました」と明かし、笑いを誘った。

最後に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで北島三郎が初の対談を行い、この日、配信すると告白。「先生はＹｏｕＴｕｂｅに出られないので、普段の砕けている２人を見ていただきたい。夢がかなって先生とお話しておりますので、よろしくお願いします」とアピールしていた。