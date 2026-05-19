お笑いコンビ・ハライチがＭＣのフジテレビ系「ぽかぽか」が１９日放送された。演劇＆コントユニット・ダウ９００００が、メンバー８人そろってゲスト出演。主宰の蓮見翔は、女性メンバー４人に向けて「かわいい服を着てくるな！！」と、私服が多いというコント衣装にガチクレームをつけた。「もしかしたら後でイジられたりするのかな、っていう服じゃない方がいいのに、人前に出るからって、とびっきりかわいい服を着てくる