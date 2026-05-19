お笑いコンビ・ハライチがＭＣのフジテレビ系「ぽかぽか」が１９日放送された。

演劇＆コントユニット・ダウ９００００が、メンバー８人そろってゲスト出演。主宰の蓮見翔は、女性メンバー４人に向けて「かわいい服を着てくるな！！」と、私服が多いというコント衣装にガチクレームをつけた。

「もしかしたら後でイジられたりするのかな、っていう服じゃない方がいいのに、人前に出るからって、とびっきりかわいい服を着てくるんですよ。複雑な（デザインの）服とか」と現状を報告。これに対して、女性陣は猛反論した。

吉原怜那は「生徒指導の先生がいる」とチクリ。中島百依子が「蓮見さは女の子の洋服の好みが、パジャマみたい。首ヨレヨレのオーバーサイズに、ダルダルのズボンを一番かわいいって。好みの違いがある」と明かすと、吉原も「癖が出てる！！」と同調した。

カウンターパンチを食らった蓮見は、「コントの役の人はちょっとダサい服の方がいいのに、癖と言われると活動しづらくなる。本当に言わないで」とタジタジ。蓮見がプロポーズするコントでジャージ姿だったことも暴露され、「さすがにない」と逆クレームを受けると、「展開で、最初はプロポーズと見せたくないコントだから。分かってよ、そろそろ。恥ずかしいよ、こんな話」と立ち上がって絶叫していた。