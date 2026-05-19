女子ゴルフの成田美寿々が１９日、自身のインスタグラムを更新。「＠ｒｙｏｍａｇｏｌｆ＿ｏｐｅｎ出場させて頂きました！」と１５、１６日に高知県で開催された男子シニアツアー「リョーマゴルフ日高村オープン」出場を報告した。シニア男子と女子が同組で競技を行い、著名人選手も出場した地域密着型の大会。成田は男子シニアのプレーに「ゴルフがうまくて、優しくて、カッコよくて、そしてプレーが速い！」と感想。「そし