女子ゴルフの成田美寿々が１９日、自身のインスタグラムを更新。「＠ｒｙｏｍａｇｏｌｆ＿ｏｐｅｎ 出場させて頂きました！」と１５、１６日に高知県で開催された男子シニアツアー「リョーマゴルフ日高村オープン」出場を報告した。

シニア男子と女子が同組で競技を行い、著名人選手も出場した地域密着型の大会。成田は男子シニアのプレーに「ゴルフがうまくて、優しくて、カッコよくて、そしてプレーが速い！」と感想。「そしてスペシャルゲストとして参加された原辰徳さんとも写真を撮っていただいて役得役得」と元巨人監督の原氏、堀奈津佳と自分の３ショットも投稿した。

「しかも帰りの飛行機でご飯食べてたらさらっとお会計までしてくださり（席全然違うのに） スマートで優しくて太陽のような人でした か、かっこいい…本当にありがとうございました」と原氏とのエピソードとともに感謝の思いを記した。

フォロワーからも「原監督は何歳になってもかっこいい」「原さんはやること全てスマートでカッコいいですね」「幾つになってもかっこいいなぁ」と若大将へのコメントが寄せられた。