古巣エンゼルス戦【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。5打数3安打2打点の活躍で、5連勝に貢献した。先発した佐々木朗希投手が2勝目をマークした。大谷はロドリゲスと対戦した第1打席では2球目の外角フォーシームを捉えて鋭いライナーを中前に運んだ。これで前日から3打席連続安打となった。2死