古巣エンゼルス戦

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。5打数3安打2打点の活躍で、5連勝に貢献した。先発した佐々木朗希投手が2勝目をマークした。

大谷はロドリゲスと対戦した第1打席では2球目の外角フォーシームを捉えて鋭いライナーを中前に運んだ。これで前日から3打席連続安打となった。

2死一、三塁の第2打席では見逃し三振に倒れた。1-2からの1球は最初はボール判定も、ABSチャレンジによりストライク判定となった。

4回2死満塁での第3打席では、初球を右前に運んで2打点を記録。2試合連続の打点、マルチ安打とした。6回1死の第4打席では3番手左腕ファリスと対戦。外角低めギリギリへのフォーシームに見逃し三振に倒れた。

6番手ジョンソンと対戦した9回の第5打席では左前へ運び、今季3度目となる1試合3安打とした。

先発した佐々木朗希投手は渡米後最長となる7回を投げて1失点、同最多となる8奪三振の好投で2勝目を挙げた。（Full-Count編集部）