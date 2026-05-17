サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは12日、『サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ロッテマリーンズ缶」』を、千葉県を含む1都8県にて数量限定発売する。【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）同社は大手ビールメーカーの中で唯一千葉県内に工場を有しており、1999年より「千葉ロッテマリーンズ缶」を限定販売することで、ファンの皆さまととも