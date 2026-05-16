明日5月17日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH村」、26年目の米作りに前代未聞の新展開！城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、壮大な夢「視聴者に米を届ける」べく、トレーラーハウスをイチから手づくり！さらに、城島が長年苦楽を共にした戦友と再会し、収穫量アップの鍵を握るスペシャルな肥料探しへ！◆「夢が膨らみますよ！」念願の一等米を目指し、男たちが福島を