明日5月17日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH村」、26年目の米作りに前代未聞の新展開！城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、壮大な夢「視聴者に米を届ける」べく、トレーラーハウスをイチから手づくり！さらに、城島が長年苦楽を共にした戦友と再会し、収穫量アップの鍵を握るスペシャルな肥料探しへ！

◆「夢が膨らみますよ！」念願の一等米を目指し、男たちが福島を駆け回る！

春を迎え、福島県大玉村の田んぼでスタートした26年目の米作り。今年は「番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」と、壮大な計画「DASH My（米） Dream」が始動。その成功のヒントを求めて3人が向かったのは、城島がプライベートでもお世話になっているという福島の建設会社。そこで目にしたのは、移動可能な車両付き建物・トレーラーハウス。

「トレーラーハウスで皆にお米を配りたい」と城島。オリジナルのトレーラーハウスを作り、人々に米を届ける夢の作戦！ロフトやお風呂も完備するなど、内部の造りは一般住宅とほぼ同じ。住居としてはもちろん、お店や宿泊施設など使い道は様々。材料もデザインも自由度が高いトレーラーハウスを、自分たちでイチから手づくりすることを想像し…「夢が膨らみますよ」と胸を躍らせる3人は、さっそくそれぞれ車両のデザイン案を発表。3人の頭の中のイメージが大暴れ…!?

より多くの人に新男米を食べてもらうためのもう一つのチャレンジ「収穫量アップ計画」も。新たに自分たち専用の“My田んぼ”を任された森本と藤原が、土づくりでまたも衝突!? 果たして田植えの日までに準備は間に合うのか…？

そして一等米を目指す今年、「田んぼに入れる肥料もスペシャルなものにしたい！」と意気込む城島が、長年苦楽を共にした“アノ戦友”と福島で感動の再会！男としてひと回りもふた回りも大きく成長していた彼と共に、福島で唯一“アレ”を栽培している農家へ。

さらに、スペシャルな肥料を求め、関係者以外入れない禁断のエリアに潜入！子豚の親離れを手伝ったり、福島の仲間たちの家族愛に触れたり…米作り3年目の藤原も「今日のDASHはテーマが深い」と命の尊さを実感し、森本も「うれしいよ！」と目頭が熱くなる!?

夢の実現へ向け、男たちが全力で福島を駆けまわる！