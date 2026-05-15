ロッテ・西川史礁が勝ち越し3ラン15日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。西武は3-0で日本ハムに勝利。投打が噛み合い7連勝を飾った。先発した平良海馬投手は7回2安打無失点と好投し3勝目。日本ハムは達孝太投手が7回3失点と粘るも打線が沈黙した。ロッテは6-3でオリックスに勝利し2連勝。3回、佐藤都志也捕手の6号2ランなどで3点を先制。6回に同点に追いつかれたが、7回に西川史礁外野手が勝ち越しの3号3ランを放ち