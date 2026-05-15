ロッテ・西川史礁が勝ち越し3ラン

15日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。西武は3-0で日本ハムに勝利。投打が噛み合い7連勝を飾った。先発した平良海馬投手は7回2安打無失点と好投し3勝目。日本ハムは達孝太投手が7回3失点と粘るも打線が沈黙した。

ロッテは6-3でオリックスに勝利し2連勝。3回、佐藤都志也捕手の6号2ランなどで3点を先制。6回に同点に追いつかれたが、7回に西川史礁外野手が勝ち越しの3号3ランを放ち、勝負を決めた。オリックスは森友哉捕手の適時二塁打で同点とするもリリーフ陣が踏ん張れなかった。

楽天は6-3でソフトバンクに勝利した。先発の早川隆久投手は8回2失点の好投で3勝目。打線は2回、村林一輝内野手の適時打で先制すると、佐藤直樹外野手にも3号3ランが飛び出し主導権を握った。ソフトバンクは先発・上沢直之投手が3回4失点で降板。柳田悠岐外野手、正木智也外野手、栗原陵矢内野手に本塁打が生まれたが反撃が遅れ、3連敗となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）