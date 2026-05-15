福島県で発生した部活動遠征中のバス事故を受け、石川県教育委員会による県内の学校を対象とした緊急調査の結果が15日、公表されました。多くの命を乗せて走る部活動の送迎バス。石川県内の実情とは…15日、石川県議会で開かれた厚生文教委員会。 議題に上がったのは…和田内 幸三 県議：「今回の事故を踏まえて、後の取り組みなども含めて、考えていることあるとすればお聞かせを願いたい」石川県教育委員会・塩田 憲司 教育