7月24日（金）25日（土）26日（日）に開催される「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）'26」のステージ別・第4弾ラインナップが発表された。【ステージ別・第4弾ラインナップ発表】GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVEN、メイン4ステージを際立たせてくれるラインナップが今年もそれぞれ決定した。そして新たに、インディー・ロック界の新興勢力としてヨーロッパを中心に注目を集めるフィンランド