フジロック、ステージ別・第4弾ラインナップ発表｜魅力を体感できるプレイベントも5月16日から開催

7月24日（金）25日（土）26日（日）に開催される「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）'26」のステージ別・第4弾ラインナップが発表された。

【ステージ別・第4弾ラインナップ発表】

GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVEN、メイン4ステージを際立たせてくれるラインナップが今年もそれぞれ決定した。

そして新たに、インディー・ロック界の新興勢力としてヨーロッパを中心に注目を集めるフィンランド出身4人組バンド・US（アス）が3日目のRED MARQUEEに出演決定。

また、フジロックに馴染みのトップ・ミュージシャンが集結し、毎年豪華絢爛なロックンロールショウが繰り広げられるフジロック発スペシャルバンド・ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRA には、長年フジロックのMCとして盛り上げてくれたスマイリー原島氏への追悼を込めて、池畑潤二のミュージックソウルメイト、大江慎也、甲本ヒロト、浅井健一、トータス松本が集結する。

昨年「ROOKIE A GO-GO」で話題を呼び今年メインステージへの出演が決まったテレビ大陸音頭は、RED MARQUEEへの出演が決定した。

【まもなくチケット一般発売開始】

5月16日（土）10時より、チケットの一般発売が開始。現在受付中の先行販売は5月15日（金）23:00までとなる。3日通し駐車券【S】【A】完売につき、新たに3日通し駐車券【B】が用意された。また、楽天トラベル、CNプレイガイドでもチケットの取り扱いを開始する。

【FRF’26 スペシャルプログラム配信スタート】

フジロックを全力で楽しむためのスペシャルコンテンツ「FUJI ROCK FESTIVAL’26 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music」が、毎回ゲストを迎え、4回にわたってここだけの情報盛りだくさんでお届けする。

第1回目となる今回はKroi（クロイ）の内田怜央と長谷部悠生をゲストに迎えて、司会のハリー杉山＆セレイナ・アンと今年のヘッドライナー3組を深掘り。

さらにKroiが過去フジロックに参加した際のエピソードや裏話など、ここでしか聞けないトークも要チェックだ。

FUJI ROCK FESTIVAL’26 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music【#1 ラインナップ特集】

【オフィシャルグッズ事前受注販売受付開始】

第1弾として発表された総勢66組の出演者名入りTシャツや、今年のキービジュアルを使用したデザインTシャツなど、10種類以上の新デザインTシャツがラインナップ。

さらに、フジロック’98のステージをフィーチャーした「ブランキー・ジェット・シティ」「ミッシェル・ガン・エレファント」とのスペシャルコラボTシャツの再販も決定。

フェスグッズ定番のタオル類も、バスタオル、フェイスタオルや温泉タオルなどがニューデザインで登場する。

そして最大の注目は、今年フジロックに初出演する「Fujii Kaze」とのスペシャル・コラボレーション。

「Fujii Kaze x Fuji Rock’26」オフィシャル・コラボグッズ全3アイテム・5デザインを満を持して解禁。発表と同時に受注スタートとなった。

また、30年分の開催日が入った記念Tシャツから、定番・大人気の温泉タオルや手ぬぐいなども新たに登場。フジロック・オフィシャルグッズはオンラインショップ「GREENonRED」で発売中だ。

FRF’26公式受注販売サイトhttps://shop.fujirockfestival.com/受注受付期間：5月15日（金）〜5月24日（日）

オンラインショップ「GREENonRED」https://www.greenonred.jp/

【プレイベントも開催間近】

さらに、フジロックの魅力を体感できるプレイベント「FUJI ROCK DAYS」が、東京・渋谷PARCOでは5月16日（土）〜17日（日）の2日間、大阪・心斎橋PARCOでは5月22日（金）〜5月24日（日）の3日間開催される。

チケット・グッズの対面販売や、豪華賞品が当たる毎年大盛り上がりの大抽選会、さらにここでしか見られない貴重な映像の上映など内容盛りだくさん。さらに大阪では、5月24日（日）に心斎橋PARCO地下2Fでスペシャルライブも開催される。

【開催概要】

FUJI ROCK FESTIVAL’26日時：2026年7月24日（金）25日（土）26日（日）会場：新潟県 湯沢町 苗場スキー場オフィシャルサイト：fujirockfestival.com