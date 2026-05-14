「マクドナルド」は、5月15日（金）から、ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」を全国の店舗で発売する。今回は明日から提供される第1弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】ラッコやくりまんじゅうも！鉛筆の上につけて楽しめるおもちゃ詳細■ちいかわ達の仕事姿が楽しめる今回展開されるハッピーセット「ちいかわ」第1弾は、ちいかわの仲間たちが「マクドナルド」のマネージャーやクルーにな