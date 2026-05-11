[caption id="attachment_1606945" align="aligncenter" width="600"] イメージ画像[/caption]ゲランは、5月20日(水)〜26日(火)の期間中、伊勢丹新宿店にてPOP UP EVENT「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」を開催。同イベントは、ゲランのフレグランス「ラール エ ラ マティエール」の中でも、人生の瞬間とテキスタイルが織りなす、特別な関係性への賛歌として誕生した新フレグランス「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」にフ