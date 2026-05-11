【東京都新宿区】新フレグランスにフォーカス！ゲランが伊勢丹新宿店にてPOP UP EVENT開催

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ゲランは、5月20日(水)〜26日(火)の期間中、伊勢丹新宿店にてPOP UP EVENT「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」を開催。

同イベントは、ゲランのフレグランス「ラール エ ラ マティエール」の中でも、人生の瞬間とテキスタイルが織りなす、特別な関係性への賛歌として誕生した新フレグランス「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」にフォーカスしたものだ。

ゲランの新作が試せるPOP UP EVENT

ゲランは1828年の創業以来、時代を超えた美のクリエイションを通して、パリジャン・ビューティを継承し続けている。

ゲランが一貫して身を捧げてきた芸術、そして代々にわたり美を追求し続けてきたフレグランス。ゲランの調香師たちは、自らの感情や刻々と変化する時代の流れを汲み取り、時代を超えて鮮烈な存在感を放つ名香の数々を生み出してきた。

今回のPOP UP EVENTでは、新フレグランス「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」に焦点を当てるほか、ゲランがエリゼ宮殿のために創作した、特別なフレグランス「ジャルダン ドゥ レリゼ」(オーデパルファン)も数量限定で販売する。

コレクション紹介



「ラール エ ラ マティエール」コレクションは、ゲランの調香師の手によって美しい素材を芸術へと昇華した、美を愛する人に贈る香りの傑作コレクション。

至高の素材を限りなく高め、芸術へと昇華させた「芸術と素材」という名の香りのコレクションだ。



「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」コレクションは、「ラール エ ラ マティエール」コレクションから誕生した新コレクション。

日常のささやかな喜びから、人生に1度の大きな歓びまで、人生を貫く感情のすべてに寄り添うテキスタイル素材を讃えた、ゲランの美しさを表現したフレグランスだ。

特別なフレグランス



同イベントのスペシャル製品「ジャルダン ドゥ レリゼ」は、125mL+30mLで68,090円(税込)だ。

ゲランが世界に名を馳せるきっかけとなった、ユージェニー皇后の公邸の1つだった秘密の庭・エリゼ宮殿。この歴史に敬意を表し、ゲラン専属調香師であるデルフィーヌ・ジェルクさんが、エリゼ宮殿に訪れる“春のひと時”を描いたものだ。

トップノートは、朝露のようにフレッシュに輝くベルガモット。ハートノートでは、マグノリア、ローズ、ジャスミンが織りなす花々のブーケが柔らかく肌に寄り添う。ラストノートは、静寂な余韻を残すアンバーと深みを添えるブラックティーの香りが溶け合い、春の庭園に漂う穏やかな温もりを閉じ込めた。

フランス国旗のトリコロールをまとったリボンが、ゲランのアイコニックなビーボトルを飾っている。

購入特典について

同イベント会場にてゲラン製品を購入した人に、各種ギフトを用意する。

「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」コレクションから製品を1点購入する毎に、刺繍入りハンカチをプレゼントする。こちらは、購入したフレグランスと同じ柄を刺繍であしらったオリジナルハンカチだ。但し在庫状況により、異なる柄になる場合あり。

「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」を除く、「ラール エ ラ マティエール」コレクションのフレグランス製品を1点購入毎に、刺繍入りハンカチをプレゼント。また「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」コレクション5種のうち、好きな柄があしらわれたハンカチをプレゼントする。但し、在庫状況により柄を選べない場合あり。

ほかにも、「ジャルダン ドゥ レリゼ」を1品購入毎に、同フレグランスの刺繍入りハンカチをプレゼントする。

なお、すべて数量限定のためなくなり次第終了。これらの特典の併用は不可で、1人あたりそれぞれ1回限りとなる。

「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」POP UP EVENTにて、ゲランの各フレグランスコレクションを楽しんでみては。

■ラール エ ラ マティエール レ ゾー POP UP EVENT

開催期間：5月20日(水)〜26日(火)

会場：伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス／プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

「ラール エ ラ マティエール」詳細：https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/lart-la-matiere-1

「ラール エ ラ マティエール レ ゾー」詳細：https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/les-eaux

(さえきそうすけ)