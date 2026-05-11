週明け１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４５．０７ポイント（１．０８％）高の４２２５．０２ポイントと反発した。２０１５年６月下旬以来、およそ１０年１０カ月ぶりの高値水準を回復している。投資家心理がやや上向く流れ。対米ドルの人民元高進行や、中国経済の持ち直し期待などが支えとなっている。９日に公表された４月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同月比１４．１％増（予想は