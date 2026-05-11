週明け１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４５．０７ポイント（１．０８％）高の４２２５．０２ポイントと反発した。２０１５年６月下旬以来、およそ１０年１０カ月ぶりの高値水準を回復している。

投資家心理がやや上向く流れ。対米ドルの人民元高進行や、中国経済の持ち直し期待などが支えとなっている。９日に公表された４月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同月比１４．１％増（予想は２０．０％増）、輸入が２５．３％増（予想は２０．０％増）と好調な内容だった。また、寄り付き直後に公表された４月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）と生産者物価指数（ＰＰＩ）がそれぞれ予想以上に加速している。

米中関係の改善期待も追い風。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたり会談する予定。米国の随行団には、ＧＰＵ大手のエヌビディアやＩＴ機器大手のアップル、石油大手のエクソンモービルなど大手企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）が招待され、大型商談の成立も期待されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が８．４％高、半導体材料の有研新材（６００２０６／ＳＨ）が８．１％高、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が５．０％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．１％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が１８．５％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は４．７％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

不動産株も高い。金地集団（６００３８３／ＳＨ）が６．４％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が４．６％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が４．５％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が３．９％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が３．３％ずつ上昇した。

医薬株も物色される。浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が６．１％高、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．９％高、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．３％高、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が１．８％高で引けた。公益株、インフラ関連株、素材株なども買われている。

半面、海上輸送やエアラインなど運輸株は安い。招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が５．７％、中遠海運能源運輸（６０００２６／ＳＨ）が４．４％、中遠海運特殊運輸 （６００４２８／ＳＨ）が２．９％、中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）と春秋航空（６０１０２１／ＳＨ）がそろって２．１％、中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。銀行株、消費株、自動車株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．５５ポイント（１．２５％）高の２８６．８２ポイント、深センＢ株指数が６．２３ポイント（０．５３％）安の１１７０．８０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）