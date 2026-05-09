整って見えるはずのボブが、どこか今っぽく見えない。そんな違和感を覚えていませんか？その原因として見落とされやすいのが、“前髪と顔まわりの動き”。2026年春夏は、前髪単体を整えるのではなく、顔まわり全体で自然な流れをつくることが、印象を左右するポイントになっています。特に大人世代は、重さを残しすぎたり、動きを止めてしまったりすると、全体の印象が一気に沈んで見えてしまうもの。今回は、アカ抜けて見えにくく