とちぎテレビ 鹿沼市の栃木県運転免許センターは、原動機付自転車、いわゆる原付の免許を取得する際の講習を学科試験の前に受講する方法に７日から変更し、変更後、初めての講習を行いました。 原付免許の取得にはこれまでは午前中に学科試験を受け合格者が午後、講習を受けて免許証が交付されるという流れでしたが７日からは、初めに講習を予約、受講してから後日学科試験を受け合格すれば免許が取得できる方法に