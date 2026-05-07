とちぎテレビ

鹿沼市の栃木県運転免許センターは、原動機付自転車、いわゆる原付の免許を取得する際の講習を学科試験の前に受講する方法に７日から変更し、変更後、初めての講習を行いました。

原付免許の取得にはこれまでは午前中に学科試験を受け合格者が午後、講習を受けて免許証が交付されるという流れでしたが７日からは、初めに講習を予約、受講してから後日学科試験を受け合格すれば免許が取得できる方法に変わりました。これにより原付免許を取得するには、これまでの最低１日から最低２日かかることになりました。

講習を受けた人には講習終了の証明書が発行され学科試験の予約に必要な番号が与えられます。この証明書は、講習受講後１年間有効となります。２０２５年の学科試験の合格率は、５３．１％で、その後の講習は、全員が合格する想定で講師を確保していまた。

免許センターでは今回の変更により受講者数が明確になり、業務が効率化されることでより多くの人に講習受講の機会を与えられるとしています。また講習を午前中に行うことで暑い時期の屋外での講習を避ける狙いもあります。

受験方法の変更後初めてとなった講習は７人が受講し、ヘルメットの重要性や事故の例を映像で学んだあとコースでの実技が行われました。全国で原付免許の取得に最低２日必要なのは２７道府県あるということです。