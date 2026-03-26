毎日の下着選びは、着け心地もシルエットも妥協したくないもの。そんな女性たちから支持を集めるHEAVEN Japanの人気ブラ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」に、新色カーキが仲間入りしました。軽やかな着け心地としっかり補整力を両立し、春夏ファッションにもなじむ上品カラー。気分まで高めてくれる新作インナーとして注目です。 人気シリーズに新色カーキが登場 累計販売本数8