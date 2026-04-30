タカキューが展開するメンズブランド「T／Q（ティーキュー）」は、快適なはき心地と高い機能性で好評を得ている「クロスストレッチパンツ」シリーズから、夏に適した接触冷感素材を採用した「クロスストレッチパンツCOOL」を展開する。累計売上30万本を超える人気シリーズの特長である高いストレッチ性と動きやすさはそのままに、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用することで、暑い季節でも快適に着用できる一本に仕上げた