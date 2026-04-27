影踏み鬼_P01【漫画】本編を読む／影を踏まれた人はどうなってしまうのか…？子どものころ、“影踏み鬼”もしくは“影踏み”をして遊んだ記憶がないだろうか。鬼を1人決め、鬼は子を追いかけて影を踏み、踏まれた人が次の鬼になるという遊びだ。影が強く出る晴天の日に行われることが多いが、日本では明治30年代まで月明かりの夜に行われることが多かったという。影踏み鬼_P02影を踏みつけた瞬間に声をかけられ、踏んだまま振り返