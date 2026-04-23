ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月8日（金）から6月21日（日）までの期間限定で、「母の日」「父の日」だけでなく、自身の周りにいるあらゆる大切な人へ“感謝”や“愛”を伝え合うスペシャルな記念月間 「THANKS LOVE MONTH 2026」（サンクス・ラブ・マンス 2026）を開催。それに併せ、5月7日（木）から5月10日（日）までの期間限定で、大切な人へ感謝を伝えたくなる体験型イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」