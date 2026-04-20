JR東日本は20日午後4時53分頃に発生した東北地方を震源とする最大深度5強の地震で、東北新幹線は一時的に運転を見合わせていて、再開見込みは立っていないということです。（20日午後6時5分現在）東北新幹線で運転を見合わせているのは以下の区間です。・東京駅～新青森駅間一方、上越・北陸新幹線については平常運転を行っているということです。