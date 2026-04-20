これまでに6,000名以上の小学生が参加した、プログラミングをスポーツのように競い合う大会が今年も開催決定！今年は「GOOD LIFE フェア2026」との連携で、決勝戦を東京ビッグサイトにて開催 株式会社テレビ東京は、「ゼロワングランドスラム実行委員会」の一員として、一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構が主催する「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム」の運営を行っています。