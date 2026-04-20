シンガー・ソングライター小沢健二（58）が20日、Xを更新。実父の筑波大学名誉教授の小澤俊夫さんが3月22日、96歳で亡くなったと声明を通じ発表した。敏夫さんの弟は24年2月に88歳で亡くなった世界的な指揮者小澤征爾さん。小沢は「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でした」と発表。「3月22