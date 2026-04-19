韓国の国民的歌手ソン・シギョンが、日本国内のマネジメントとプロデュースを目的に、講談社と業務提携契約を締結した。講談社17日に発表した。【写真】きれいめのホワイトのコーデを着こなすソン・シギョンソン・シギョンは、韓国で数々のヒット曲を生み出し、「バラードの皇帝」と称される存在。一方、日本語が堪能で、日本での人気が高まっている。知性あふれる語り口、美食家としての深い造詣、日韓の文化を繋ぐ発信力など