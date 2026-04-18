メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県が誕生してから19日で150年を迎えるのを記念し、50年前に埋められたタイムカプセルの中身が披露されました。 タイムカプセルは、三重県誕生100周年の1976年に三重県庁前に埋められたもので、18日のイベントには当時の埋設式に携わった3人が招待されました。 半世紀の時を経て開けられたタイムカプセルには、おもちゃや教科書、作文など50年前の生活が伺える思い出の品が入ってい