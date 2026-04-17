教員による児童らへの盗撮事件を受けて、名古屋市は公立保育所やトワイライトスクールなどで同様の性暴力を防止するための対策をまとめました。 【写真を見る】教員による盗撮事件を受け名古屋市が公立保育所やトワイライトスクールでの対策まとめる 教員による児童らへの盗撮事件を受け、対策をまとめたのは、児童養護施設や児童相談所、公立保育所やトワイライトスクールなど350を超える施設を管轄する、名